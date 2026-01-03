مقتل فلسطيني وإصابة آخرين بنيران إسرائيلية في خان يونس

ابوظبي - سيف اليزيد - غزة (الاتحاد)

قتل فلسطيني وأصيب عدد آخر بنيران القوات الإسرائيلية غربي مدينة خان يونس، بقطاع غزة وفق ما أعلن مجمع «ناصر الطبي». وقال مصدر طبي، إن 4 فلسطينيين، بينهم طفل وامرأة، أصيبوا برصاص الجيش الإسرائيلي خارج مناطق انتشاره جنوبي وغربي مدينة خان يونس.

وأطلقت المدفعية الإسرائيلية قذائفها على المناطق الجنوبية والشرقية من مدينة خان يونس، حيث سُمعت أصوات انفجارات ناجمة عن هذه القذائف.

وأوضحت مصادر محلية أن طلقات نارية أطلقت من الثكنات العسكرية التي أقيمت في داخل ما تبقى من مبان سكنية شمالي مدينة رفح أدت إلى إصابة 4 من سكان خيام النازحين المجاورة.

من جهة أخرى، نفذت الآليات الإسرائيلية عمليات توغل في المنطقة الشرقية لخان يونس، وهي الجبهة الأسخن باعتبار وجود 6 بلدات يسيطر عليها الجيش الإسرائيلي، وتشكل أكثر من 50% من مساحة المدينة ويقطنها نحو 150 ألف شخص.

وأقام جنود إسرائيليون سواتر ترابية ووضعوا مكعبات صفراء إلى الشرق من شارع صلاح الدين في توسعة للخط الأصفر.