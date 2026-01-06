بيونج يانج تنفذ أول تجربة صاروخية في 2026

تأتي التجربة قبل ساعات من زيارة الرئيس الكوري الجنوبي لي جاي ميونغ إلى بكين لإجراء محادثات مع الرئيس الصيني شي جينبينغ حول الأمن الإقليمي والعلاقات بين الكوريتين. وتعكس هذه الخطوة تصعيدًا عسكريًا متزامنًا مع جهود دبلوماسية حساسة في المنطقة.
