بيونج يانج تنفذ أول تجربة صاروخية في 2026

أعلنت كوريا الجنوبية أن كوريا الشمالية أجرت، صباح الأحد، أول تجربة صاروخية لها هذا العام، بإطلاق عدة صواريخ باليستية نحو بحر الشرق، قطعت مسافات بين 900 و950 كيلومترًا. وأكدت سيول أن الجيش، بالتنسيق مع الولايات المتحدة، يتابع خصائص الصواريخ ويرفع مستوى الجهوزية العسكرية تحسبًا لأي تطورات.

تأتي التجربة قبل ساعات من زيارة الرئيس الكوري الجنوبي لي جاي ميونغ إلى بكين لإجراء محادثات مع الرئيس الصيني شي جينبينغ حول الأمن الإقليمي والعلاقات بين الكوريتين. وتعكس هذه الخطوة تصعيدًا عسكريًا متزامنًا مع جهود دبلوماسية حساسة في المنطقة.