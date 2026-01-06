لبنان: شهيدان بقصف إسرائيلي استهدف مركبة جنوبي البلاد

القاهرة - كتب محمد نسيم - أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، مساء الأحد، استشهاد مواطنين إثنين، في استهداف مسيرة إسرائيلية لسيارة عند طريق صفد البطيخ الجميجمة جنوبي البلاد.

وفي بيان مقتضب، قال جيش الاحتلال إنه "شنّ قبل قليل، هجوما على (عنصر) من حزب الله في منطقة الجميجمة جنوبيّ لبنان".

وكان يُفترص أن ينهي اتفاق لوقف إطلاق النار عدوانا شنته إسرائيل على لبنان في تشرين الأول/ أكتوبر 2023، وتحول إلى حرب شاملة في أيلول/ سبتمبر 2024، خلّفت أكثر من 4 آلاف شهيد، وما يزيد على 17 ألف جريح.

غير أن إسرائيل ارتكبت منذ سريان الاتفاق أواخرتشرين الثاني/ نوفمبر2024، أكثر من 10 آلاف خرق للاتفاق، وفق "يونيفيل"، ما أسفر عن استشهاد وإصابة مئات اللبنانيين، إلى جانب دمار ماديّ هائل.

المصدر : عرب 48