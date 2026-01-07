مجلس القيادة الرئاسي اليمني يسقط عضوية الزبيدي لارتكابه الخيانة العظمى وإحالته للنائب العام

أصدر مجلس القيادة الرئاسي اليمني برئاسة الدكتور رشاد محمد العليمي، اليوم، قرارًا بإسقاط عضوية عيدروس قاسم الزبيدي في مجلس القيادة الرئاسي لارتكابه الخيانة العظمى وإحالته للنائب العام.

وأوضح مجلس القيادة في بيان وفق ما بثته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، أنه أحال الزبيدي إلى النائب العام، وأوقفه عن العمل لارتكابه جرم الخيانة العظمى بقصد المساس باستقلال الجمهورية والإضرار بمركز الجمهورية الحربي والسياسي والاقتصادي، وتشكيل عصابة مسلحة وارتكاب جرائم قتل ضباط وجنود القوات المسلحة، واستغلال القضية الجنوبية العادلة والإضرار بها من خلال انتهاكات جسيمة ضد المدنيين، وتخريب المنشآت والمواقع العسكرية، وانتهاج العصابة المسلحة ومواجهات دائمة ضد القوات المسلحة دون أي اعتبار للأرواح، والاعتداء على الدستور والسلطات الدستورية وخرق الدستور ومخالفة القوانين والمساس بسيادة واستقلال اليمن.