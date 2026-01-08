هجوم جوي يستهدف جنوب شرق أوكرانيا

ابوظبي - سيف اليزيد - قالت وزارة الطاقة الأوكرانية إن ضربات شنتها روسيا في وقت متأخر من أمس الأربعاء أدت إلى انقطاع التيار الكهربائي بشكل شبه كامل في منطقتين بجنوب شرق أوكرانيا.
وقالت الوزارة في بيان على تيليجرام "نتيجة للهجوم، أصبحت منطقتا دنيبروبيتروفسك وزابوريجيا من دون كهرباء بشكل شبه كامل... وتعمل المرافق الحيوية بمصادر كهرباء احتياطية".
وقالت رئيسة الوزراء يوليا سفيريدينكو إن تساقط الثلوج الوشيك وانخفاض درجات الحرارة خلال الليل إلى 20 درجة مئوية تحت الصفر من المرجح أن يضاعف اضطرابات شبكات الكهرباء والتدفئة.