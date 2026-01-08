هجوم جوي يستهدف جنوب شرق أوكرانيا

ابوظبي - سيف اليزيد - قالت وزارة الطاقة الأوكرانية إن ضربات شنتها روسيا في وقت متأخر من أمس الأربعاء أدت إلى انقطاع التيار الكهربائي ​بشكل شبه كامل في منطقتين ‌بجنوب شرق أوكرانيا.

وقالت ⁠الوزارة في بيان على تيليجرام "نتيجة للهجوم، أصبحت منطقتا ​دنيبروبيتروفسك وزابوريجيا من دون كهرباء بشكل شبه كامل... وتعمل المرافق الحيوية بمصادر كهرباء احتياطية".

وقالت رئيسة الوزراء يوليا سفيريدينكو إن ​تساقط الثلوج الوشيك وانخفاض ‍درجات الحرارة خلال الليل إلى 20 درجة مئوية تحت الصفر من المرجح أن ‍يضاعف اضطرابات شبكات الكهرباء ⁠والتدفئة.