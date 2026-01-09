الاتحاد الأوروبي يدعو إلى ضبط النفس وحماية المدنيين بعد أحداث حلب

ابوظبي - سيف اليزيد - بروكسل (الاتحاد)

دعا الاتحاد الأوروبي، أمس، إلى ضرورة ضبط النفس في أعقاب الاشتباكات بين الجيش السوري وقوات سوريا الديمقراطية «قسد» في مدينة حلب.

وأعرب المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي أنور العانوني في تصريح للصحفيين بمقر المفوضية الأوروبية ببروكسل، عن قلق التكتل البالغ إزاء أعمال العنف في مدينة حلب السورية.

وقال إن «الاتحاد يدعو جميع الأطراف إلى ضبط النفس وحماية المدنيين والسعي إلى حل سلمي ودبلوماسي»، مشدداً على ضرورة تجنب التصعيد وحماية السكان المدنيين.

يذكر أن الاتحاد الأوروبي أعلن في وقت سابق عن زيارة مقررة هذا الأسبوع لرئيس المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين ورئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا إلى العاصمة السورية دمشق لإجراء محادثات مع السلطات السورية.

وفي السياق، أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عن القلق عقب وقوع هجمات في مدينة حلب.

وقال ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمين العام: إن «الأمم المتحدة تجدد التأكيد على الالتزام الواضح الذي تتحمله جميع الأطراف بموجب القانون الدولي، الذي يحتم حماية المدنيين والبنية التحتية المدنية».

ونقل دوجاريك دعوة الأمم المتحدة لجميع الأطراف إلى تهدئة التصعيد على الفور وممارسة أقصى درجات ضبط النفس واتخاذ جميع التدابير الكفيلة بمنع إلحاق مزيد من الضرر بالمدنيين.