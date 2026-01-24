عاجل: اختفاء المرشد الإيراني

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من بيروت: اختفى آية الله علي خامنئي عن الأنظار، حيث أفادت التقارير بأنه يختبئ في ملجأ خوفاً من أن يتم القضاء عليه بواسطة غارات جوية أمريكية، بينما تبحر حاملة الطائرات الأمريكية أبراهام لينكولن باتجاه الخليج العربي.

وأفادت تقرير لموقع " إيران إنترناشونال" أن المرشد الأعلى البالغ من العمر 86 عاماً انتقل إلى ملجأ محصن في طهران متصل بسلسلة من الأنفاق تحت الأرض المعقدة، وذلك بعد أن حذر كبار المسؤولين العسكريين من تزايد احتمالية وقوع هجوم أميركي وشيك.

وذكرت التقارير أن خامنئي ترك ابنه الأصغر مسعود خامنئي، البالغ من العمر 53 عاماً، مسؤولاً عن إدارة الشؤون اليومية للجمهورية الإسلامية . وبحسب التقرير، تشمل مهام مسعود خامنئي في حالات الطوارئ كونه قناة الاتصال الرئيسية مع السلطة التنفيذية للنظام.

اعتبرت إيران احتمالية قيام الولايات المتحدة بشن غارات جوية عالية بعد أن أعلن الرئيس ترامب يوم الجمعة أن سفنًا حربية متجهة إلى الشرق الأوسط، وذلك في أعقاب حرب كلامية مستمرة بين الجانبين في الأيام الأخيرة.

وذكرت صحيفة "ستارز آند سترايبس" أن مجموعة حاملة الطائرات "أبراهام لينكولن"، التي تضم ثلاث مدمرات، تبحر حالياً من المحيط الهندي إلى منطقة الخليج العربي .

علنًا، لم تتراجع طهران عن تصعيد التوترات مع الولايات المتحدة، حيث هدد الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان بالتعامل مع أي هجوم ضد المرشد الأعلى من قبل الولايات المتحدة أو إسرائيل على أنه " حرب شاملة ضدنا ".

كما أعلنت اللجنة البرلمانية للأمن القومي الإيراني هذا الأسبوع أن أي هجوم ضد خامنئي المحاصر سيؤدي إلى إعلان الجهاد، حسبما ذكرت وكالة أنباء الطلاب الإيرانية، وفقًا لصحيفة جيروزاليم بوست الإسرائيلية .

لم ينشر خامنئي، الذي ينشط بشكل متكرر على وسائل التواصل الاجتماعي، أي شيء على موقع X منذ 17 يناير (كانون الثاني)، على الرغم من أنه من غير المعروف متى دخل في حالة الاختفاء.

ليست هذه المرة الأولى التي يختبئ فيها المرشد الأعلى تحت الأرض. فقد التزم خامنئي الصمت أيضاً بعد لجوئه إلى ملجأ في يونيو (حزيران) الماضي، خلال حرب الأيام الاثني عشر مع إسرائيل. وتشير التقارير إلى أنه كان قد أعد قائمة بأسماء خلفاء محتملين في حال مقتله خلال هذا الصراع القصير.

وهدد المرشد في منشوره الأخير على موقع X هذا العام بملاحقة "المجرمين" الداخليين والدوليين الذين زعم ​​أنهم مسؤولون عن الاحتجاجات الواسعة النطاق التي اجتاحت البلاد منذ 28 ديسمبر (كانون الأول)