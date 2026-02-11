ماكرون يدعو لحوار مباشر مع بوتين

في تطور لافت على مسار الأزمة الأوكرانية، أعلنت مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، أنها ستقترح قائمة تنازلات يتعين على روسيا تقديمها لإنهاء الحرب، مؤكدة أن موافقة الأوروبيين شرط أساسي لأي اتفاق سلام. وشددت كالاس على ضرورة وضع الشروط على الروس، وليس على الأوكرانيين المثقلين بالضغوط.

في المقابل، أبدى الكرملين استعداده لاستئناف الحوار مع فرنسا على المستوى الرئاسي، حيث أكد المتحدث باسمه، ديمتري بيسكوف، أن قطع العلاقات «غير منطقي وضار لجميع الأطراف»، معرباً عن إعجابه باستعداد ماكرون لإجراء محادثات مباشرة بين الأوروبيين وبوتين.

ودعا الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، أوروبا إلى استئناف الحوار المباشر مع بوتين، مؤكداً أن القارة لا يمكنها تفويض واشنطن في مناقشاتها مع موسكو. وقال: «السلام عندما يتحقق سيشمل أوروبا أيضاً»، مشيراً إلى إعادة فتح قنوات الحوار على المستوى الفني، مع تأكيد ضرورة اتباع نهج أوروبي منظم.

في الميدان، أعلنت الإدارة الروسية لمحطة زابوريجيا النووية انقطاع أحد خطي الكهرباء الخارجيين نتيجة هجوم أوكراني، لكنها استبعدت أي خطر إشعاعي. وتستمر الاتهامات المتبادلة بين كييف وموسكو بشأن استهداف المحطة التي تسيطر عليها القوات الروسية منذ مارس 2022، مما يثير مخاوف من كارثة نووية محتملة في أكبر محطة أوروبية.