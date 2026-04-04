زلزال قوي يضرب تركيا

ابوظبي - سيف اليزيد - ضرب زلزال بقوة 5.2 درجات على مقياس ريختر ولاية وان شرقي تركيا، صباح اليوم السبت.

وبحسب معطيات نشرتها إدارة الكوارث والطوارئ التركية "آفاد"، تم تسجيل هزة أرضية بلغت قوته 2 درجات، عند الساعة 08.52 صباح اليوم بالتوقيت المحلي وكان مركزها في قضاء توشبا في وان، بحسب وكالة الأناضول التركية للأنباء.

ووقع الزلزال على عمق 7 كيلومترات، وشعر به سكان الولايات المجاورة، دون ورود معلومات على الفور عن تسجيل أضرار.

وتتعرض تركيا للزلازل نظراً لوقعها فوق خطوط صدع رئيسية وتتعرض للزلازل بشكل متكرر.