اخبار العالم

زلزال قوي يضرب تركيا

0 نشر
0 تبليغ

ابوظبي - سيف اليزيد -  ضرب زلزال بقوة 5.2 درجات على مقياس ريختر ولاية وان شرقي تركيا، صباح اليوم السبت.

وبحسب معطيات نشرتها إدارة الكوارث والطوارئ التركية "آفاد"، تم تسجيل هزة أرضية بلغت قوته 2 درجات، عند الساعة 08.52 صباح اليوم بالتوقيت المحلي وكان مركزها في قضاء توشبا في وان، بحسب وكالة الأناضول التركية للأنباء.

ووقع الزلزال على عمق 7 كيلومترات، وشعر به سكان الولايات المجاورة، دون ورود معلومات على الفور عن تسجيل أضرار.

وتتعرض تركيا للزلازل نظراً لوقعها فوق خطوط صدع رئيسية وتتعرض للزلازل بشكل متكرر.

 

الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

