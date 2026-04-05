إطلاق أول قمر صناعي سعودي لمدار فضائي مرتفع

أعلنت وكالة الفضاء السعودية ، أمس، نجاح الإطلاق والتواصل مع القمر الصناعي السعودي «شمس»، الذي انطلق على متن مركبة نظام الإطلاق الفضائي (SLS) ضمن مهمة «أرتميس2»؛ لتسجل المملكة بذلك حضورها أول دولة عربية تطلق مهمة فضائية ضمن برنامج «أرتميس» التاريخي، الذي يهدف إلى تسريع وتيرة الابتكار العلمي، وترسيخ شراكات دولية نوعية تسهم في تشكيل مستقبل الفضاء لأجل البشرية.

مهمة أرتميس 2

وتعد مهمة «أرتميس2» المرحلة الثانية من برنامج «أرتميس»، الذي تقوده الإدارة الوطنية للملاحة الجوية والفضاء «ناسا» بمشاركة دولية واسعة، وتهدف إلى إعادة الإنسان إلى محيط القمر للمرة الأولى منذ أكثر من 5 عقود، تمهيدًا لمهمات مستقبلية نحو المريخ.

وتحمل المهمة طاقمًا مكونًا من أربعة رواد فضاء في أول رحلة مأهولة تدور حول القمر، على متن مركبة «أوريون» التي يدفعها مركبة نظام الإطلاق الفضائي (SLS)، أقوى مركبة إطلاق تم تشغيلها ضمن مهمة حتى الآن في تاريخ الفضاء، وتحمل على متنها القمر الصناعي السعودي «شمس»، بوصفه إحدى الحمولات العلمية المصاحبة.

دراسة طقس الفضاء

وسينتقل القمر الصناعي «شمس» إلى مدار بيضاوي عالٍ (HEO)، يبعد عن الأرض مسافة تتراوح بين 500 كيلومتر إلى 70.000 كيلومتر تقريبًا، يتيح تغطية واسعة لرصد تأثيرات النشاط الشمسي والإشعاعي، بما يعزز دراسات طقس الفضاء، ويوفر بيئة علمية متقدمة، ويدعم التطبيقات الحيوية المرتبطة به.

ويعد «شمس» إنجازًا متعدد الأوائل؛ إذ يمثل أول مهمة عربية تطلق إلى الفضاء ضمن برنامج «أرتميس»، وأول مهمة وطنية متخصصة في رصد طقس الفضاء، بما يؤكد تقدمًا في القدرات الوطنية في التقنيات الفضائية المتقدمة، حيث طُور داخل المملكة بكفاءات وطنية، بدعم من مبادرات برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية، أحد برامج تحقيق رؤية المملكة 2030.

تمكين الكفاءات الوطنية

ويهدف القمر الصناعي «شمس» إلى دراسة طقس الفضاء ورصد تأثيرات النشاط الشمسي والإشعاعي على الأرض عبر أربعة محاور علمية متنوعة، تشمل الإشعاعات الفضائية، والأشعة السينية الشمسية، والمجال المغناطيسي للأرض، والجسيمات الشمسية عالية الطاقة.

وقال الرئيس التنفيذي المكلف لوكالة الفضاء السعودية، الدكتور محمد التميمي: «إن ما تحقق اليوم هو ثمرة الدعم غير المحدود، الذي يحظى به قطاع الفضاء من قيادة المملكة، الذي أسهم في تمكين الكفاءات الوطنية وتعزيز قدراتها للمشاركة في أبرز المهمات الفضائية العالمية».