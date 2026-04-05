تكنولوجيا: جوجل تحدّث ميزة Now Playing في Pixel لأول مرة بتغييرات جديدة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أطلقت جوجل أول تحديث لتطبيق Now Playing على هواتف Pixel بعد شهر من الإطلاق. يحمل التحديث رقم الإصدار 2026.03.24.x،

ويُتاح الآن عبر متجر Google Play. يبدو أن التحديث يركز على إصلاحات خلف الكواليس، حيث لم تُلاحظ تغييرات واضحة للمستخدمين، ولم تُحدّث جوجل ملاحظات الإصدار في المتجر.

بعض المستخدمين لاحظوا ظهور أيقونة Now Playing مع عبارة “اضغط لمعرفة الأغنية” أسفل رمز بصمة الإصبع على شاشة القفل، مما يشبه النسخة السابقة التي كانت تتيح البحث عبر الإنترنت إذا لم يتمكن الهاتف من التعرف على الأغنية محليًا.

كما يقدّم التحديث اختصارات على شاشة القفل وQuick Settings Tile لتسهيل الوصول إلى الأغاني المفضلة وتشغيل تطبيق الموسيقى ورؤية غلاف الألبوم.

من المتوقع أن تأتي ترقيات أكبر في المستقبل، خاصة مع التحديثات الفصلية لهواتف Pixel.

