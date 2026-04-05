تكنولوجيا: شاومي تطلق ريموت Bluetooth 2 Pro بميزة بث الشاشة عبر NFC وشحن USB-C

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أطلقت شاومي جهاز التحكم Bluetooth Remote 2 Pro في الصين، مقدمةً مجموعة من المزايا الذكية أبرزها دعم بث الشاشة عبر NFC.

وتتيح هذه الميزة للمستخدمين عرض شاشة الهاتف على التلفاز بمجرد لمسة واحدة على الريموت، دون الحاجة إلى الخطوات التقليدية المعقدة، وهو ما يجعل تجربة البث أسرع وأسهل.

كما يأتي الجهاز بتصميم بسيط يضم الأزرار الأساسية فقط، مع زر مخصص للمساعد الصوتي لتنفيذ الأوامر بسهولة. بالإضافة إلى ذلك، توفر شاومي زرًا قابلًا للتخصيص يمكن ربطه بوظائف مختلفة مثل تبديل مصادر الإدخال.

ويعتمد الريموت على بطارية بسعة 300 مللي أمبير، مع دعم الشحن عبر USB-C، إلى جانب اتصال Bluetooth 5.4 لضمان أداء مستقر. كما يتميز بتوافق واسع مع أجهزة تلفاز شاومي وRedmi وصناديق التلفاز.

ويتوفر الجهاز حاليًا في السوق الصيني بسعر 99 يوان (حوالي 14 دولارًا)، دون تأكيد رسمي بشأن توفره عالميًا.

