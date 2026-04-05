تهنئة السنغال بذكرى يوم الاستقلال

بعث خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، برقية تهنئة إلى رئيس جمهورية السنغال، باسيرو ديوماي دياخار فاي، بمناسبة ذكرى يوم الاستقلال لبلاده.

وأعرب الملك سلمان بن عبدالعزيز، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بدوام الصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب جمهورية السنغال الشقيق، اطراد التقدم والازدهار.

من جانبه، بعث ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، الأمير محمد بن سلمان، برقية تهنئة إلى رئيس السنغال لذات المناسبة، حيث عبر ولي العهد، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب جمهورية السنغال الشقيق، المزيد من التقدم والازدهار.