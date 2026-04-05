المملكة تدين استهداف الدعم السريع لمستشفى

أعربت وزارة الخارجية عن إدانة السعودية واستنكارها استهداف قوات الدعم السريع لمستشفى مدينة الجبلين بولاية النيل الأبيض في السودان، والذي أدى إلى وفاة وإصابة عددٍ من الأشخاص، من بينهم كوادر طبية.

وقالت الخارجية في بيان لها: «تؤكد المملكة أن هذه الأعمال المشينة لا يمكن تبريرها بأي حال من الأحوال، وتشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني، ومبادئ الدين الإسلامي الحنيف».

وطالبت المملكة بالوقف الفوري لهذه الانتهاكات، والالتزام بما ورد في إعلان جدة «الالتزام بحماية المدنيين في السودان» الموقّع بتاريخ 11 مايو 2023.

وجددت المملكة تأكيد موقفها الثابت، الداعي إلى الحفاظ على وحدة السودان ومؤسساته الشرعية، فذلك هو السبيل الوحيد لتلبية تطلعات الشعب السوداني الكريم في تحقيق أمنه واستقراره، وفقًا للبيان.