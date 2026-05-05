مواجهة في مضيق هرمز.. إيران ترفض مشروع الحرية الأمريكي وتهاجم السفن

في ظل مفاوضات تبدو هشة للغاية، تحول الصراع الأمريكي الإيراني إلى مضيق هرمز إذ أكد موقع «أكسيوس»، أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترمب، أمر بعملية «مشروع الحرية»، لإخراج السفن العالقة من مضيق هرمز، بعدما ضاق ذرعًا بالجمود في النزاع مع إيران، وحالة «لا اتفاق ولا حرب»، وإنه أمر بالعملية لـ«تغيير هذه المعادلة»، وهو ما قد يقود في نهاية المطاف إلى «العودة إلى الحرب».

من جانبه، حذر الحرس الثوري الإيراني البحرية الأمريكية من محاولة دخول هرمز، ونشر خريطة لما قال إنها «المنطقة الخاضعة لسيطرته» من المضيق، بعدما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب عن عملية «مشروع الحرية»، لإخراج السفن العالقة، بدعم عسكري كبير من القيادة المركزية، في محاولة لـ«كسر الجمود»، في النزاع.

مهمة محفوفة بالمخاطر

وذكر مسؤول أمريكي لـ«أكسيوس»، أن ترمب «يريد تحركًا لا يريد الجلوس مكتوف الأيدي.. يريد ضغطًا.. ويريد اتفاقًا»، ووصف مصدر مقرب من الرئيس هذه الخطوة بأنها «بداية عملية قد تؤدي إلى مواجهة مع الإيرانيين»، وأضاف أن «المهمة الإنسانية» لتحرير السفن العالقة في المضيق تعني أنه «إذا أقدم الإيرانيون على أي خطوة، فسيُنظر إليهم كطرف مخطئ، ما يمنحنا الشرعية للتحرك».

وقال «أكسيوس»، إن المسؤولين الأمريكيين عرضوا على ترمب مساء الخميس، خطة لإرسال سفن بحرية عبر مضيق هرمز لفتحه بالقوة، لكنه اختار في اللحظة الأخيرة نهجًا أكثر حذرًا، على الأقل في المرحلة الأولى.

واعتبارًا من الاثنين، ستساعد البحرية الأمريكية السفن التي ترفع العلم الأمريكي وغيرها من السفن التجارية على عبور المضيق، من خلال تزويدها بإرشادات لتجنب الألغام، والاستعداد للتدخل إذا تعرضت لهجوم من إيران.

وقال مسؤولون أمريكيون إنه لا توجد حاليًا خطة لمرافقة بحرية كاملة للسفن، وبدلاً من ذلك، ستكون سفن البحرية «في الجوار»، وعلى أهبة الاستعداد، إلى جانب الطائرات العسكرية الأمريكية.

وقالت القيادة المركزية الأمريكية (CENTCOM) إن الدعم العسكري لعملية «مشروع الحرية»، سيشمل مدمرات مزودة بصواريخ موجهة، وطائرات مسيرة، وأكثر من 100 طائرة برية وبحرية، بالإضافة إلى 15 ألف جندي.

وقالت القيادة المركزية الأمريكية إن الأدميرال براد كوبر، قائد القيادة قام بالتحليق فوق المياه الإقليمية، وفي محيط مضيق هرمز على متن مروحية من طراز «AH-64 أباتشي»، الأحد، عشية بدء الدعم العسكري الأمريكي لعملية «مشروع الحرية»، لإخراج السفن العالقة من المضيق.

خطة أكثر عدائية

وقال «أكسيوس»، إن قائد القيادة المركزية، الأميرال براد كوبر، عرض على ترمب الخميس، خطة أكثر طموحًا لإرسال سفن بحرية عبر المضيق.

قال مصدران مطلعان لـ«أكسيوس»، إن قائد القيادة المركزية الأمريكية برادلي كوبر سيطلع الرئيس دونالد ترمب الخميس، على خطط جديدة لعمل عسكري محتمل ضد إيران.

وذكر مسؤول أمريكي آخر مطلع على الخطة التي عرضها كوبر، أن الولايات المتحدة كانت ستستهدف بموجب هذه الخطة، أي صواريخ أو زوارق سريعة تطلقها إيران ردًا على العملية، وكانت ستستأنف الحرب بكامل قوتها إذا صعدت إيران عبر مهاجمة دول الخليج.

أما النسخة الحالية من الخطة، فتنطوي على مخاطر أقل من حيث التصعيد الفوري، لكنها قد تبقي حالة الجمود قائمة إلى حد كبير، وقال مسؤولون إن مسار العملية سيتوقف على رد الفعل الإيراني.

التهديدات الإيرانية

وحذر متحدث باسم الجيش الإيراني القوات الأمريكية من مغبة دخول مضيق ‌هرمز أو الاقتراب منه، وقال إن الملاحة في مضيق هرمز ستتم بالتنسيق مع القوات المسلحة الإيرانية.

وأضاف أن أي «أعمال عدوانية أمريكية» لن تؤدي إلا لـ«تعقيد الوضع الراهن» وتعريض أمن السفن في الخليج للخطر، وأضاف: «نحن نحافظ بالكامل وبقوة على أمن مضيق هرمز ونديره بشكل فعال».

وقالت بحرية الحرس الثوري إن المنطقة «الخاضعة تحت سيطرتها»، تمتد من الجنوب من الخط الممتد بين جبل مبارك في إيران وجنوب الفجيرة في الإمارات، إلى الخط الممتد بين أقصى جزيرة قشم في إيران وأم القيوين في الإمارات.

ويأتي ذلك، فيما قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، إن هناك محادثات ثنائية جارية مع سلطنة عمان بشأن بروتوكول للمرور الآمن للسفن عبر مضيق هرمز.

طهران تزعم استهداف سفينة حربية أمريكية

وذكرت وكالة أنباء «فارس»، أن صاروخين «أصابا» سفينة تابعة للبحرية الأمريكية، بعدما تجاهلت تحذيرات إيرانية، فيما نفى مسؤول أمريكي كبير هذه الادعاءات، و⁠قالت ‌القيادة المركزية الأمريكية إنه ⁠لم يتم ضرب ​أي سفن تابعة للبحرية.

وقالت وسائل إعلام إيرانية إن السفينة الأمريكية تحركت الاثنين، بالقرب من جاسك بنية عبور مضيق هرمز، في «انتهاك لأمن الملاحة، قبل أن تُستهدف بهجوم صاروخي عقب تجاهلها تحذيرات البحرية الإيرانية».

ونقلت الوكالة عن مصادر محلية في جنوب إيران، قولها إن السفينة الأمريكية «لم تتمكن من مواصلة مسارها بعد الإصابة، واضطرت إلى التراجع والانسحاب من المنطقة»، على حد زعمها.

لا مرافقة عسكرية للسفن التجارية

وقال مسؤولون أمريكيون إن المبادرة الجديدة لن تشمل بالضرورة قيام سفن البحرية الأمريكية بمرافقة السفن التجارية، وأشار أحد المسؤولين إلى أن سفن البحرية الأمريكية ستكون «في محيط المنطقة»، تحسبًا للحاجة إلى منع الجيش الإيراني من مهاجمة السفن التجارية التي تعبر المضيق.

وذكر مسؤولان أن البحرية الأمريكية ستزود السفن التجارية بمعلومات بشأن أفضل الممرات البحرية في المضيق، لا سيما فيما يتعلق باستخدام المسارات التي لم تزرع القوات الإيرانية ألغامًا فيها.

تبادل دبلوماسي مستمر

ورغم الجمود في المحادثات بين واشنطن وطهران، فإن الجهود الدبلوماسية لم تتوقف، فقد كشف مسؤول أمريكي رفيع أن مبعوثي الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر، لا يزالان يتبادلان المسودات والرسائل مع وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي.

كما أضاف المسؤول، أمس الاثنين، قائلاً: «هناك محادثات، وهناك عروض، لا نحب عرضهم، ولا يحبون عرضنا».

كذلك مضى موضحًا أن الإيرانيين «ينقلون الرسائل باليد إلى الكهوف أو إلى أي مكان يختبئ فيه المرشد الأعلى أو أي شخص آخر ينوب عنه، ما يبطئ عملية التفاوض»، وفق موقع «أكسيوس».

وأشار إلى أن الإدارة الأمريكية «لا تزال تجهل وضع المرشد الإيراني مجتبى خامنئي»، وتطرق إلى خيارين إما إبرام «صفقة قابلة للتحقيق، أو العودة إلى القصف ثانية وبشدة».

ملخص لأبرز أحداث الحرب الأمريكية الإيرانية

- إيران: باكستان تسلمت رد واشنطن على مقترحنا.

- ترمب: أدرس مقترح إيران ولا أتصور قبوله.

- الجيش الإسرائيلي يعلن ضرب 120 هدفًا في لبنان خلال يومين.

- واشنطن تحذر شركات الشحن من دفع «رسوم» لإيران مقابل عبور هرمز.

- مسؤول إيراني: بدأنا خفض إنتاج النفط لتجنب تجاوز حدود الطاقة الإنتاجية.

- الذهب يتراجع متأثرًا بصعود الدولار بسبب تطورات الوضع في إيران.

- الخزانة الأمريكية: أسعار البنزين تؤثر على الأمريكيين لكنها ستنخفض بعد الحرب.

- أمريكا تجلي 22 من أفراد طاقم سفينة حاويات إيرانية محتجزة إلى باكستان.