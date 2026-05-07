اخبار العالم

روسيا تطلق تحذيراً بشأن هجوم واسع على كييف

0 نشر
0 تبليغ

  • روسيا تطلق تحذيراً بشأن هجوم واسع على كييف 1/2
  • روسيا تطلق تحذيراً بشأن هجوم واسع على كييف 2/2

ابوظبي - سيف اليزيد - أعلنت وزارة الخارجية الروسية، الأربعاء، أنها حذرت البعثات الدبلوماسية في العاصمة الأوكرانية كييف من ضرورة إجلاء موظفيها على وجه السرعة، في حال شنت موسكو هجوماً واسع النطاق، رداً على أي محاولة من جانب أوكرانيا لتعطيل احتفالات روسيا بيوم النصر في التاسع من مايو الجاري.
وقالت المتحدثة باسم الوزارة ماريا زاخاروفا، في مقطع فيديو نُشر على تطبيق "تيليجرام": "تحث وزارة الخارجية الروسية سلطات بلدكم بشدة... على التعامل مع هذا البيان بأقصى درجات المسؤولية وضمان إجلاء موظفي البعثات الدبلوماسية وغيرها من البعثات من مدينة كييف في الوقت المناسب، في ضوء حتمية شن القوات المسلحة الروسية ضربة انتقامية على كييف".
يأتي ذلك بعدما قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن روسيا قرّرت رفض الجهود الرامية لوضع حد للقتال وإنقاذ الأرواح، إذ شنّت هجمات جديدة على أوكرانيا، التي أعلنت وقفاً أحادي الجانب لإطلاق النار، الأمر الذي أثار تكهنات بإمكان تنفيذ كييف ضربات انتقامية ضد موسكو أثناء ذكرى الانتصار على النازية.

الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا