حريق بمصفاة نفط قرب "نيو أورلينز" الأميركية دون تسجيل إصابات

ابوظبي - سيف اليزيد - اندلع حريق عقب سماع دوي انفجار في مصفاة لتكرير النفط قرب مدينة نيو أورلينز الأميركية، ولم ترد تقارير عن وقوع إصابات.

وذكر سكان يقيمون بالقرب من مصفاة "تشالميت" إنهم سمعوا دوي انفجار في المصفاة التي تقع في منطقة تشالميت، على بعد نحو 16 كيلومتراً شرق نيو أورلينز.

وأوضحت شركة "تشالميت للتكرير"، أن حريقًا اندلع في إحدى وحدات التشغيل داخل المصفاة، مشيرة إلى أن فرق الإطفاء في سانت برنارد عملت بالتعاون مع موظفي المصفاة على السيطرة على الحريق، مؤكدة أن جميع العاملين في المنطقة بخير وبأمان، وأنه سيتم فتح تحقيق لمعرفة أسباب الحادث.