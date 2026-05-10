سوريا: 1200 عائلة نازحة تعود إلى قراها بريف حلب

ابوظبي - سيف اليزيد - دمشق (وكالات)

انطلقت، أمس، بإشراف الفريق الرئاسي السوري، قافلة جديدة تضم نحو 1200 عائلة نازحة في محافظة الحسكة باتجاه قراهم وبلداتهم في منطقة عفرين بريف حلب. وذكرت مديرية إعلام الحسكة، في بيان صحفي أمس، أن ذلك يأتي في إطار استمرار عودة الأهالي إلى مناطقهم الأصلية بعد سنوات من النزوح.

وأضافت أن القافلة ترافقها وحدات من الأمن الداخلي في محافظتي الحسكة وحلب، بالتنسيق مع وزارة الطوارئ والكوارث السورية التي تعمل على توفير الدعم والمستلزمات المطلوبة خلال الرحلة. وكانت قافلة تضم 800 عائلة من أهالي عفرين قد عادت في 14 أبريل الماضي باتجاه قراهم وبلداتهم، في إطار جهود الدولة المتواصلة لإنهاء ملف النزوح والعودة.

وأعلنت الحكومة السورية في يناير الماضي الاتفاق مع قوات سوريا الديمقراطية «قسد» على وقف إطلاق النار، وبدء عملية دمج متسلسلة للقوات العسكرية والإدارية، وتسلّم الدولة جميع المؤسسات المدنية والحكومية والمعابر والمنافذ، وحل ملف المعتقلين والنازحين.