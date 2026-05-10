الأمم المتحدة: إسرائيل هجّرت 40 ألف  فلسطيني بالضفة منذ مطلع 2025

ابوظبي - سيف اليزيد - نيويورك (الاتحاد)

أعلن فرحان حق، نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، أن إسرائيل أجبرت نحو 40 ألف فلسطيني على النزوح في الضفة الغربية، منذ مطلع العام الماضي 2025 وحتى اليوم.
جاء ذلك في تصريحات صحفية، الجمعة، بمقر الأمم المتحدة في نيويورك، حيث سرد المتحدث الأممي بيانات حول أوضاع الفلسطينيين، نقلاً عن تقارير مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية «أوتشا». وأشار حق إلى أن عمليات هدم المنازل التي نفّذها مستوطنون إسرائيليون في الضفة الغربية، خلال الأسبوع الأول من مايو الجاري، أدت إلى نزوح 42 فلسطينياً، بينهم 24 طفلاً.
وأضاف أن قرابة 40 ألف شخص نزحوا في جميع أنحاء الضفة الغربية منذ بداية العام الماضي، جراء الممارسات الإسرائيلية؛ موضحاً أن الجيش الإسرائيلي والمستوطنين المسلحين الذين يشنّون هجمات تحت حماية الجيش، يواصلون اعتداءاتهم دون توقف بجميع مدن الضفة.

