قتلى بضربات إسرائيلية وأوامر بإخلاء 9 بلدات جنوب لبنان

ابوظبي - سيف اليزيد - بيروت (وكالات)

قُتل ثمانية أشخاص على الأقل بضربات إسرائيلية في جنوب لبنان أمس، مع شن إسرائيل غارات جنوب بيروت، خارج معاقل حزب الله. ورغم سريان وقف لإطلاق النار منذ 17 أبريل، تواصل إسرائيل ضرباتها وعمليات التفجير ونسف المنازل في البلدات الحدودية.

وأفادت «الوكالة الوطنية للإعلام» الرسمية اللبنانية بشن إسرائيل ضربات في جنوب لبنان، بما في ذلك بلدة السكسكية قضاء صيدا.

وأوردت وزارة الصحة اللبنانية في بيان أن غارة إسرائيلية على بلدة السكسكية قضاء صيدا أدت في حصيلة أولية إلى 7 قتلى، من بينهم طفلة، و15 جريحاً من بينهم ثلاثة أطفال.

وأفادت في بيان آخر بشن الجيش الإسرائيلي غارة بمسيرة على دراجة نارية كان يستقلّها شخص من الجنسية السورية مع ابنته الطفلة في بلدة حاريص بقضاء النبطية، ما أدى لمقتل الرجل على الفور.

وكان الجيش الإسرائيلي أصدر إنذارات بوجوب إخلاء تسع بلدات، وقال إنه سيعمل بقوة ضد حزب الله، إلا أن أياً من الموقعين اللذين سقط فيهما قتلى لم يكن مشمولاً بالإنذارات.

كذلك، أفادت وكالة الأنباء اللبنانية بشن إسرائيل غارتين على اوتوستراد السعديات، في إشارة إلى بلدة تبعد قرابة عشرين كيلومتراً جنوب بيروت، وتقع خارج معاقل حزب الله.

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن أمس أنه استهدف أكثر من 85 بنية تحتية لحزب الله في مناطق عدة في لبنان جوّاً وبرّاً خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وتنتشر القوات الإسرائيلية في منطقة أطلقت عليها تسمية «الخط الأصفر».

و«الخط الأصفر» الذي أعلن الجيش الإسرائيلي إقامته في جنوب لبنان، يفصل منطقة بعمق 10 كيلومترات تمتدّ على طول الحدود من البحر الأبيض المتوسط غرباً حتى سلسلة جبال لبنان الشرقية الحدودية مع سوريا شرقاً، عن بقية الأراضي اللبنانية.

وأعلنت الخارجية الأميركية الأسبوع الجاري أن جولة ثالثة من المحادثات بين لبنان وإسرائيل ستعقد في 14 و15 مايو.