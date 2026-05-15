«النواب العراقي» يصوت لصالح منح الثقة لحكومة علي الزيدي

ابوظبي - سيف اليزيد - هدى جاسم (بغداد)

صوت مجلس النواب العراقي، أمس، على منح الثقة لحكومة رئيس الوزراء علي فالح الزيدي، وبرنامجها الوزاري.

وأبقى المجلس على فؤاد حسين وزيراً للخارجية، في حين وافق بأغلبية على تعيين باسم محمد خضير وزيراً للنفط، وبالإجماع على فالح الساري وزيراً للمالية، فيما تم تأجيل التصويت على 9 وزارات ونواب رئيس الوزراء، إلى ما بعد عيد الأضحى.

وقالت وكالة الأنباء العراقية إن 266 نائباً حضروا جلسة التصويت على حكومة علي الزيدي.

أما الوزارات التي لم يتم التصويت عليها، فهي الداخلية، والدفاع، والعمل، والهجرة، والإسكان والإعمار، والتخطيط، والثقافة، والتعليم، والشباب والرياضة، إضافة إلى نواب رئيس الوزراء.

وحضر مراسم منح الثقة الرئيس العراقي نزار آميدي، ورئيس مجلس القضاء الأعلى في العراق القاضي فائق زيدان، ومحمد شياع السوداني رئيس تحالف «الإعمار والبناء»، ونيجيرفان برزاني رئيس إقليم كردستان، وقادة الكتل السياسية في العراق.

وأغلقت الأجهزة الأمنية مداخل المنطقة الخضراء الحكومية أمام حركة العراقيين وسمحت لسيارات المسموح فقط لهم بالتزامن مع بدء وقائع جلسة البرلمان العراقي.