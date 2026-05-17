موسكو تشن غارات ضخمة على كييف وسط تبادل الأسرى

أعلنت القوات الجوية الأوكرانية أن القوات الروسية شنت خلال الليل مئات الغارات في أنحاء أوكرانيا، وأصابت طائرات مسيرة مباشرة 15 موقعا، وفي الأثناء أعيدت جثامين 528 جنديا أوكرانيا بعد يوم من تبادل أسرى الحرب بين موسكو وكييف.

وقتل شخص واحد على الأقل في هجوم روسي ليلي واسع استهدف أنحاء أوكرانيا، وذلك بعد يوم واحد من تبادل البلدين المتحاربين لـ205 أسرى حرب من كل جانب، وفي وقت أعيدت فيه جثامين 528 جنديا أوكرانيا.

294 مسيرة

وقالت القوات الجوية الأوكرانية إن روسيا أطلقت 294 طائرة مسيرة خلال الليل، مشيرة إلى أنه تم إسقاط 269 منها، بينما سُجلت إصابات مباشرة لـ20 مسيرة في 15 موقعا. وفي خيرسون، تسببت الضربات في تضرر خمسة مبانٍ سكنية شاهقة و19 منزلا، ما أسفر عن مقتل شخص وإصابة 23 آخرين، بحسب الحاكم الإقليمي أولكسندر بروكودين. كما استهدفت ضربات روسية ليلا مزيدا من البنى التحتية الحيوية والمدنية في مناطق أوديسا وخاركيف وسومي الأوكرانية. وفي المقابل، أفادت السلطات المحلية الروسية بأن هجوما بطائرة مسيرة أوكرانية أسفر عن مقتل شخص في منطقة بيلغورود الحدودية، بعدما أصاب مركبة في بلدة كراسنايا ياروغا وقتل «مدنيا».

وأدت الأضرار التي لحقت بمنظومة الكهرباء في منطقة أوديسا إلى انقطاع التيار عن 39 تجمعا سكنيا، ما أثر على أكثر من 22.000 مشترك. وفي خاركيف، تضررت بنية النقل الأساسية، بما في ذلك طريق، ومحطتا مترو أنفاق، وشبكة التلامس الخاصة بالنقل الكهربائي، وحافلة ترولي باص، وموقف لوسائل النقل العام. وفي سومي، أصيب سبعة أشخاص بعدما طالت الضربات مبنى مكاتب وسيارة إسعاف وحافلات صغيرة وسيارات.

جثامين الجنود الأوكرانيين

جاءت هجمات يوم السبت فيما أعادت روسيا جثامين 528 جنديا أوكرانيا قُتلوا خلال المعارك. وقال مركز شؤون أسرى الحرب في أوكرانيا على وسائل التواصل الاجتماعي: «نتيجة لجهود إعادة الجثامين، أُعيدت إلى أوكرانيا جثامين 528 متوفى؛ ووفقا للجانب الروسي قد يكونون من العسكريين الأوكرانيين»، من دون أن يوضح موعد تسلم هذه الرفات. وأوضح المركز أن المحققين والخبراء «سيتخذون كل الخطوات اللازمة للتعرف إلى هوية الجثامين التي أعيدت».

قبل ذلك بيوم واحد، تبادل البلدان المتحاربان 205 أسرى حرب من كل طرف، عقب إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب الأسبوع الماضي عن وقف لإطلاق النار لمدة ثلاثة أيام من 9 إلى 11 مايو الجاري، إضافة إلى تبادل 1000 أسير من كل جانب، في إطار اتفاق أوسع لتبادل الأسرى. وأكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن عملية التبادل التي جرت الجمعة تمثل المرحلة الأولى من الصفقة التي أعلنها ترمب.

ومنذ بداية الغزو الروسي لأوكرانيا قبل أكثر من 4 سنوات، ظلت عمليات تبادل الأسرى وجثامين المقاتلين القتلى واحدة من مجالات التعاون النادرة بين موسكو وكييف.