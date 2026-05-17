الخارجية الأمريكية: تمديد وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل 45 يوما

القاهرة - كتب محمد نسيم - أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، مساء اليوم الجمعة، عن تمديد وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل لمدة 45 يوماً إضافياً، في إطار الجهود الدولية الرامية إلى تثبيت التهدئة في المنطقة.

وأضافت الخارجية الأمريكية أنه سيتم عقد جولة رابعة من المفاوضات بين الجانبين في الثاني والثالث من الشهر المقبل، لمواصلة بحث الملفات العالقة وتعزيز الاستقرار على الحدود.

كما أوضحت أنه سيتم إطلاق مسار أمني جديد في مقر وزارة الحرب يوم 29 من الشهر الجاري، بمشاركة وفود عسكرية من لبنان وإسرائيل، بهدف مناقشة الترتيبات الأمنية والإجراءات الميدانية المرتبطة بوقف إطلاق النار.

وتأتي هذه التطورات في ظل استمرار المساعي الدبلوماسية الدولية لتثبيت التهدئة وتفادي أي تصعيد على الجبهة الشمالية.

المصدر : وكالات