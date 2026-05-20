غدا.. توقيع اتفاقية تجارة حرة بين الخليج وبريطانيا

أعلن الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، جاسم البديوي، أن التوقيع على البيان المشترك لختام مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون والمملكة المتحدة سيتم، غدا الأربعاء 20 مايو 2026، في العاصمة البريطانية «لندن».

وأوضح البديوي أن التوقيع يأتي بعد سلسلة من جولات المفاوضات والاجتماعات المكثفة بين الجانبين، التي عكست حرصهما المشترك على تعزيز الشراكة الإستراتيجية الخليجية - البريطانية، والارتقاء بالعلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية إلى آفاق أوسع، بما يحقق المصالح المشتركة للطرفين.

وأشار إلى أن الاتفاقية تجسّد المكانة الاقتصادية المتقدمة لدول مجلس التعاون، وتعكس حرص المجلس على بناء شراكات دولية فاعلة تقوم على المصالح المتبادلة والتنمية المستدامة، إلى جانب دعم جهود دول الخليج في فتح الأسواق العالمية أمام منتجاتها وتنويع مصادر الدخل.

وفي ختام تصريحه، أعرب الأمين العام عن تقديره الفرق الفنية والتفاوضية من الجانبين، مثمنًا ما بذلوه من جهود متواصلة أسهمت في الوصول إلى هذا الإنجاز، ومعربًا عن تطلعه إلى أن تشكل الاتفاقية انطلاقة جديدة نحو مزيد من التعاون والتكامل الاقتصادي بين دول مجلس التعاون والمملكة المتحدة.