تشكيل خلية طوارئ وطنية في موريتانيا لمتابعة فيروس "إيبولا"

ابوظبي - سيف اليزيد - شكلت الحكومة الموريتانية خلية طوارئ وطنية تضم قطاعات الخارجية والداخلية والصحة والتجهيز والنقل لضمان المواكبة والاستجابة الفورية لكافة المستجدات ذات الصلة بفيروس "إيبولا".

 

وأعلنت الحكومة، الثلاثاء، في بيان مشترك بين وزراء الخارجية والداخلية والصحة أن هذه الخلية سيعهد إليها بمهمة المتابعة والرصد وجمع المعلومات حول الوباء ومستجداته بالإضافة للتوعية والتحسيس إلى جانب التنسيق مع البعثات الدبلوماسية في البلدان التي تشهد انتشاراً للوباء لضمان متابعة يقظة لحالة المواطنين في هذه البلدان. وأوضح البيان أن هذه الخلية ستبقى في حالة اجتماع مستمر لمواكبة تطورات الوباء.

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

