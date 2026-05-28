الجيش الإسرائيلي ينذر بإخلاء مدينة صور والمناطق المحيطة

ابوظبي - سيف اليزيد - بيروت (الاتحاد، وكالات)

أصدر الجيش الإسرائيلي، أمس، إنذاراً بإخلاء مدينة صور والمناطق المحيطة بها في جنوب لبنان، وذلك قبل توجيه ضربات تتقول إسرائيل إنها ضد «حزب الله»، رغم وقف إطلاق النار الساري.

وواصل الجيش الإسرائيلي توسيع مناطق استهدافاته بالغارات الجوية في لبنان لتمتد من جنوب لبنان إلى البقاع شرقاً.

وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية بأن الطيران الحربي شن في الجنوب غارة عنيفة على الوادي في «أركي» في صيدا واستهدف المنطقة بين «مليخ واللويزة» في قضاء جزين إضافة إلى بلدة «تفاحتا» في قضاء «الزهراني».

وأشارت الوكالة إلى أن الجيش الإسرائيلي جدد إنذاره العاجل إلى السكان في مدينة النبطية بالإخلاء تمهيداً لاستهدافها، وأغار أيضاً على بلدة «شبعا». وفي منطقة البقاع شمالي شرق لبنان، شنت غارات عدة شملت جرود «الهرمل وحلبتا».