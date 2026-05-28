السجن لمساعد الممثل ماثيو بيري لدوره في واقعة الوفاة

ابوظبي - سيف اليزيد - حُكم على المساعد الشخصي للممثل ماثيو بيري، الذي كان يقيم معه في منزله، بالسجن لمدة ثلاث سنوات وخمسة أشهر، بعد إدانته بدور محوري في تدهور حالته الصحية وانزلاقه نحو إدمان الكيتامين، وصولاً إلى حقنه بالجرعة القاتلة.

وأصدرت القاضية شيريلين بيس جارنيت، الأربعاء، الحكم بحق كينيث إيواماسا (60 عامًا) أمام المحكمة الفيدرالية في لوس أنجلوس، كما قضت بإخضاعه لعامين من المراقبة القضائية وفرض غرامة مالية قدرها 10 آلاف دولار.

ويُعد هذا الحكم الخامس والأخير ضمن سلسلة ملاحقات قضائية استمرت نحو عامين ونصف، على خلفية وفاة بيري في 28 أكتوبر 2023 عن عمر ناهز 54 عاماً.

وخلال الأيام الأخيرة من حياته، كان إيواماسا ملازمًا لبيري، إذ اعتبره الادعاء عنصراً داعماً ووسيطاً في توفير المخدر، بل وأشبه بطبيب غير رسمي. كما كان آخر من شاهده حياً، وهو أيضاً من عثر عليه متوفى داخل الجاكوزي في منزله.

وكان إيواماسا أول المتهمين الذين توصلوا إلى اتفاق مع الادعاء، إذ أقر في أغسطس 2024 بالذنب في تهمة التآمر لتوزيع الكيتامين بما أدى إلى الوفاة، ليصبح لاحقاً شاهداً رئيسياً في القضية.

من جهتهم، دفع محامو الدفاع بأن موكلهم كان ينفذ تعليمات صاحب العمل، مشيرين إلى أن طبيعة علاقته ببيري وضعته في «حالة ضعف خاصة»، مضيفين: «لم يكن قادراً ببساطة على الرفض، وكانت لذلك عواقب مأساوية».