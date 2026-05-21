جوتيريش: قمة ترمب وشي لم تسفر عن أي تقدم

ولم يتفق شي ونظيره الأمريكي دونالد ترمب في بكين على تمديد هدنة تجارية هشة، ينتهي أمدها في وقت لاحق من العام الجاري، لكن ترمب أشاد بالزعيم الصيني ودعاه لزيارة واشنطن في سبتمبر.
وقال جوتيريش في مؤتمر صحافي في طوكيو: «لنكن واضحين، لم يتحقق أي تقدم كبير، وبالتالي فإن زيارة شي إلى واشنطن تكتسب أهمية هائلة».
