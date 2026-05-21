جوتيريش: قمة ترمب وشي لم تسفر عن أي تقدم

قال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، اليوم الأربعاء، إن اجتماع قادة أكبر اقتصادين في العالم الأسبوع الماضي ربما يكون قد خفف حدة التوترات، ولكنه لم يسفر عن تحقيق أي تقدم، ما زاد من احتمال إجراء الرئيس الصيني شي جين بينج زيارة إلى واشنطن في وقت لاحق من العام الجاري.

ولم يتفق شي ونظيره الأمريكي دونالد ترمب في بكين على تمديد هدنة تجارية هشة، ينتهي أمدها في وقت لاحق من العام الجاري، لكن ترمب أشاد بالزعيم الصيني ودعاه لزيارة واشنطن في سبتمبر.

وقال جوتيريش في مؤتمر صحافي في طوكيو: «لنكن واضحين، لم يتحقق أي تقدم كبير، وبالتالي فإن زيارة شي إلى واشنطن تكتسب أهمية هائلة».


رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

