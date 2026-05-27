خطة هجوم قوية على لبنان ونتنياهو يبحث مع واشنطن توسيع العمليات

القاهرة - كتب محمد نسيم - أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، مساء اليوم الإثنين، بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ، بحث مع وزير جيشه يسرائيل كاتس، توسيع العمليات العسكرية في لبنان بشكل لافت.

وذكرت القناة 14 الإسرائيلية، أن المباحثات بين نتنياهو وكاتس تركزت حول التصديق على استهداف المباني داخل الأراضي اللبنانية كجزء من التصعيد المرتقب.

وفي السياق ذاته، كشفت القناة 13 الإسرائيلية، أن تل أبيب تجري حالياً محادثات مع الولايات المتحدة الأميركية بشأن قرار توسيع هذه العمليات العسكرية في الجبهة الشمالية.

من جهتها، أكدت هيئة البث الإسرائيلية ("كان 11")، أن الجيش الإسرائيلي أعد بالفعل خطة هجوم ناري قوي على لبنان، مشيرة إلى أن قيادة الجيش تنتظر في الوقت الراهن تصديق المستوى السياسي عليها للبدء في تنفيذها.

المصدر : وكالات

