شهيد ومصابون إثر قصف إسرائيلي استهدف مركبة جنوب لبنان

القاهرة - كتب محمد نسيم - استشهد مواطن لبناني، وأصيب آخر، اليوم الجمعة، 10 يوليو 2026، في غارة شنها جيش الاحتلال الإسرائيلي، على مركبة في بلدة كفر رمان جنوب لبنان.

كما أُصيب مواطنان جراء قصف من مسيرة استهدف مركبة في النبطية جنوبا، في وقت يواصل جيش الاحتلال خروقاته لاتفاق وقف النار.

وأفادت وكالة الأنباء اللبنانية، بإصابة اثنين جراء غارة من مسيرة إسرائيلية، استهدفت شاحنة نفايات عند أطراف بلدتي شوكين- كفردجال في النبطية.

وشن جيش الاحتلال، أمس الخميس، عدوانا على عدة بلدات في النبطية، وجنوب لبنان، شملت حرق منازل، وغارة بمسيّرة، وتمشيط بأسلحة رشاشة.

وتزامنت هذه الخروقات مع تحذير قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان "يونيفيل"، من أن الوضع في جنوب البلاد "هش"، رغم تراجع مستوى العدوان منذ أواخر حزيران/ يونيو الماضي، مؤكدة مواصلة تعزيز أنشطتها العملياتية لدعم الاستقرار.

المصدر : وكالات