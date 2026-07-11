ترامب: أبلغنا إيران بأن وقف إطلاق النار قد انتهى!

القاهرة - كتب محمد نسيم - قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، مساء اليوم الجمعة، 10 يوليو 2026، إن إيران طلبت من الولايات المتحدة مواصلة المحادثات، مؤكداً أن واشنطن وافقت على ذلك، لكنها أوضحت لطهران "بكل حزم" أن وقف إطلاق النار قد انتهى.

وأضاف ترامب، في منشور عبر منصة "تروث سوشال"، أن المرحلة الحالية تتطلب التعامل مع التطورات وفق الموقف الأميركي، دون الكشف عن تفاصيل إضافية بشأن طبيعة المحادثات أو موعد استئنافها.

وفي السياق، نقل موقع "أكسيوس" عن مصدر مطّلع أن مفاوضين قطريين توجهوا إلى إيران بالتنسيق مع الولايات المتحدة، بهدف عقد لقاءات مع مسؤولين إيرانيين في محاولة لخفض التوتر وتهيئة الظروف أمام استئناف المفاوضات.

كما يأتي فيما أكّد أمين سر المجلس الإيراني الأعلى للأمن القومي، الجمعة، أن طهران سترد على الهجمات على البنية التحتية، مشيرا إلى أن إسرائيل "لن تكون إسرائيل في مأمن".

وأضاف المصدر أن المحادثات ‌تهدف ⁠إلى تناول مسألة تنفيذ مذكرة التفاهم الأمريكية الإيرانية ​والأمور ​التي ⁠أدت إلى أحدث موجة ​تصعيد بين ​واشنطن ⁠وطهران بما في ذلك الخلافات ⁠ذات ​الصلة بالملاحة ​في مضيق هرمز.

المصدر : وكالات