لبنان : إصابة 12 من طاقم مستشفى حيرام في غارة إسرائيلية قرب صور

القاهرة - كتب محمد نسيم - أصيب 12 من موظفي مستشفى حيرام في مدينة صور جنوبي لبنان، اليوم الأحد، جراء غارة إسرائيلية استهدفت مباني في محيط المستشفى، فيما أصيب مسعف خلال مشاركته في عمليات إجلاء الجرحى من موقع الاستهداف.

وقال رئيس مستشفى حيرام، الدكتور سلمان عيديبي، إن الغارة أدت إلى إصابة 12 من العاملين في المستشفى بجروح طفيفة نتيجة تطاير الزجاج والحصى، كما تسببت بتحطيم نوافذ وأبواب عدد من الغرف وإلحاق أضرار بسيارات كانت متوقفة داخل باحة المستشفى. وأضاف أن المستشفى استقبل أيضا أربعة مصابين جراء الغارة.

وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية بأن أحد مسعفي الدفاع المدني أُصيب في يده أثناء توجه فريق إسعاف من مركز صور لإجلاء الجرحى من محيط المبنى المستهدف قرب المستشفى، وقد خضع لعملية جراحية ووصفت حالته بالمستقرة.

المصدر : وكالات