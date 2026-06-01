رئيس بلدية الصرفند يدعو السكان إلى إخلاء البلدة بعد التهديد الإسرائيلي

القاهرة - كتب محمد نسيم - دعا رئيس بلدية الصرفند، علي خليفة، الأحد 31 مايو 2026 ، أهالي البلدة إلى التعامل بجدية مع التهديدات الإسرائيلية والانتقال إلى أماكن آمنة، كما طلب إغلاق المحال التجارية والمؤسسات والمطاعم والمقاهي حتى انتهاء التهديد.

وجاءت الدعوة عقب تلقي مركز الدفاع المدني اللبناني اتصالا إسرائيليا يطالب بإبلاغ السكان بضرورة إخلاء منازلهم. كما ناشد خليفة من يختار البقاء في البلدة توخي أقصى درجات الحذر، والابتعاد عن المواقع التي قد تشكل خطرا على حياتهم، وعدم استخدام السيارات والدراجات النارية إلا عند الضرورة القصوى.

وطالب رئيس البلدية بإزالة السيارات المتوقفة على جوانب الطرق لتسهيل حركة سيارات الإسعاف والطوارئ، مجددا دعوته إلى عدم التوجه إلى مواقع الغارات أو إلى مداخل أقسام الطوارئ في المستشفيات، حفاظا على سلامة المواطنين وعدم عرقلة عمل فرق الإنقاذ والإسعاف.

المصدر : وكالات

أحمد أبراهيم

