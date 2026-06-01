11 شهيدا وعشرات الجرحى في هجمات إسرائيلية على النبطية

القاهرة - كتب محمد نسيم - استشهد 11 لبنانيا وأصيب عشرات آخرون، الأحد،31 مايو 2026 ، في غارات إسرائيلية استهدفت بلدات عدة في محافظة النبطية جنوبي لبنان، فيما أسفرت مجزرة دير الزهراني عن 8 شهداء و16 جريحا، وفق حصيلة نهائية.

وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية بأن الحصيلة النهائية للغارات التي استهدفت حي العرب في بلدة دير الزهراني بعيد منتصف الليل بلغت 8 شهداء و16 جريحا، بعد أن دمرت الطائرات الإسرائيلية عددا من المنازل فوق سكانها أثناء نومهم.

كما استشهد شابان في غارة نفذتها مسيّرة إسرائيلية على بلدة الشرقية، فيما استشهد شاب وأصيب آخر في غارة استهدفتهما في منطقة عين الجمل ببلدة زبدين. وفي مدينة النبطية، دمرت غارة إسرائيلية مبنى سكنيا في حي كسار زعتر، بينما استهدفت غارة أخرى منزلا في منطقة جديدة أنصار، ما أدى إلى إصابة ثلاثة أشخاص بينهم طفلان.

وشنّ الطيران الإسرائيلي سلسلة غارات على بلدات يحمر الشقيف والنبطية الفوقا وزفتا والمنطقة الواقعة بين شوكين وميفدون، كما تعرضت دير الزهراني لغارتين إضافيتين في الموقع الذي شهد المجزرة خلال الليل، فيما استهدفت غارتان بلدة صير الغربية. كذلك طاول قصف مدفعي حي البياض في مدينة النبطية وبلدة كفررمان، في إطار التصعيد الإسرائيلي المتواصل على جنوب لبنان.

المصدر : وكالات