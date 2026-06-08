اخبار العالم

أوكرانيا تعلن قصف منشآت نفط في القرم

0 نشر
0 تبليغ

أوكرانيا تعلن قصف منشآت نفط في القرم

ابوظبي - سيف اليزيد - قالت القوات الخاصة الأوكرانية، اليوم الأحد، إنها قصفت مستودعات للوقود في شبه جزيرة القرم مستخدمة طائرات مسيرة.
وكتبت القوات، على تطبيق "تلغرام"، أن مستودع النفط في سيميكولوديسيانسكا كان من بين الأهداف التي ضُربت. ولم تقدم أي تفاصيل في البداية حول حجم الأضرار.
وقالت الوحدة أيضا إن طائرات مسيرة أوكرانية هاجمت محطة نفطية في ميناء "فيودوسيا"، الذي يستخدم لتزويد شبه جزيرة القرم بالإمدادات في حالات الطوارئ. ولم يتم تقديم مزيد من التفاصيل.
ويقول الجيش الأوكراني، منذ أشهر، إنه يشن هجمات على صناعة النفط الروسية مستهدفا بنيتها التحتية في مناطق مختلفة من روسيا.

الكلمات الدلائليه
اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا