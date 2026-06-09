31 قتيلا في زلزال الفلبين

قُتل 31 شخصاً على الأقل وانهارت مبان عدة، الإثنين، إثر زلزال بلغت قوته 7.8 درجات ضرب الساحل الجنوبي للفلبين، وسط إطلاق تحذيرات من موجات مد بحري تسونامي في أنحاء المنطقة.

وضرب الزلزال أعماق البحر على عمق 35 كيلومتراً قبالة جزيرة مينداناو، جنوب مدينة جنرال سانتوس التي يأويها نحو 720 ألف نسمة، بحسب هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية.

ووقع الزلزال في وقت مبكر من الصباح مع عودة الطلاب إلى المدارس في الفلبين بعد عطلة طويلة، وشعر به السكان بقوة في أنحاء مينداناو ووصولا إلى جزيرة سولاويسي الإندونيسية على بعد 420 كيلومترا.