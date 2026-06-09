61 نزاعاً مسلحاً يعصف بالاستقرار العالمي

في تقرير السلام لعام 2026، الذي عُرض اليوم في المؤتمر الصحفي الاتحادي ببرلين، حلل 4 من أبرز المعاهد الألمانية لأبحاث السلام والنزاعات انهيار النظام الدولي: إذ تنتهك الدول القانون الدولي وتلجأ بشكل متزايد إلى العنف لفرض مصالحها. وتواجه ركائز حفظ السلام الدولي، كالأمم المتحدة والتعاون الإنمائي، أزمة جوهرية. وفي الوقت نفسه، تُحدث التقنيات الحديثة تحولا في أساليب الحرب والحد من التسلح. ويقترح الباحثون تدابير تُسهم في سياسة عالمية مستدامة للسلام والأمن.

وخلص باحثو السلام والصراع من مؤسسات bicc وIFSH وINEF وPRIF إلى أن القوة العسكرية أصبحت أداة أساسية في السياسة الدولية، إذ لاحظوا أن الحكومات تتصرف كأمراء حرب، متجاهلة القواعد الدولية، وتستخدم القوة لفرض مصالحها السياسية والاقتصادية والإقليمية. وتتجلى ديناميكيات وأساليب هؤلاء الأمراء الجدد بوضوح في تدخلات الولايات المتحدة وروسيا وإسرائيل.

61 نزاعا مسلحا في 4 سنوات

تشير الفترة بين عامي 2021 و2024 إلى أنها المرحلة الأكثر عنفا منذ نهاية الحرب الباردة، وفقا لتقرير السلام لعام 2026: ففي تلك الفترة، سُجّل 61 نزاعا مسلحا شاركت فيها دولة واحدة على الأقل في 36 دولة. وفي الوقت نفسه، ارتفع عدد النازحين في جميع أنحاء العالم إلى أكثر من 120 مليون شخص في أبريل 2025.

الأمم المتحدة على مفترق طرق

تُعاني الأمم المتحدة من أزمة هيكلية عميقة: فالتنافس بين القوى الكبرى يُعيق عمليات صنع القرار الرئيسية، لا سيما في مجلس الأمن. وفي الوقت نفسه، تُقوّض تخفيضات التمويل والأطر السياسية المتنافسة سلطة الأمم المتحدة. ومع ذلك، لا يوجد بديل عملي للمنظمة.

التعاون التنموي مفتاح السلام

يواجه التعاون الإنمائي، ولا سيما المساعدات الإنسانية، ضغوطا هائلة نتيجة للتخفيضات الحادة. وفي الوقت نفسه، يتسع نطاق التعاون الإنمائي مع ازدياد حدة النزاعات وتفاقم تغير المناخ. ويحذر تقرير السلام لعام 2026 من أن تخفيضات المساعدات الدولية تسهم في زعزعة الاستقرار في الدول الهشة، وتعيق جهود منع النزاعات العنيفة بفعالية.

تحولات مستدامة نحو السلام

يؤكد تقرير السلام لعام 2026 أن وقف إطلاق النار وحده لا يضمن السلام. فالحلول المستدامة تتطلب ضمانات أمنية موثوقة، وترتيبات تتوافق مع القانون الدولي، ونهجا منضبطا في التعامل مع العقوبات، وإرساء هياكل دولة مستقرة. ويتجلى ذلك في الحروب الدائرة في أوكرانيا وغزة وسوريا. ولتحقيق سلام مستدام، يجب إدراج تدابير نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج، فضلا عن إعادة الإعمار، في المفاوضات منذ بدايتها.

تفاقم ديناميكيات سباق التسلح

تُسهم الابتكارات التكنولوجية، كالذكاء الاصطناعي والأنظمة ذاتية التشغيل والقدرات السيبرانية والتكنولوجيا الحيوية، في تسارع سباق التسلح العالمي، وتتجاوز أساليب الرقابة التقليدية. ويُسرّع الذكاء الاصطناعي، على وجه الخصوص، العمليات العسكرية، ويُكثّف الهجمات السيبرانية والتضليل الإعلامي. ومع ذلك، تُتيح التقنيات الجديدة أيضا فرصا لتحسين ضبط التسلح. لذا، تُعدّ الأنظمة المرنة والمنسقة دوليا ضرورية لتعزيز الأمن الدولي.

الدول الأقل سلاما عالميا

- روسيا وأوكرانيا نتيجة استمرار الحرب.

- السودان الذي يواجه واحدة من أكبر الأزمات الإنسانية والنزوح في العالم.

- فلسطين المحتلة وإسرائيل مع دمار واضطرابات لا مثيل لها في المنطقة.

- اليمن وسوريا والصومال وجنوب السودان والكونغو.