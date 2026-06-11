غارات إسرائيلية تستهدف بلدات النبطية الفوقا وحبوش وكفررمان جنوبي لبنان

القاهرة - كتب محمد نسيم - شن الجيش الإسرائيلي، صباح الأربعاء 10 يونيو 2026، غارات جوية استهدفت بلدات النبطية الفوقا وحبوش وكفررمان في جنوب لبنان، في إطار التصعيد العسكري المتواصل على الجبهة الجنوبية.

وأفادت مصادر محلية بأن الغارات استهدفت عدة مواقع في البلدات الثلاث، وسط تحليق مكثف للطيران الحربي الإسرائيلي في أجواء المنطقة. ولم ترد على الفور معلومات رسمية بشأن حجم الأضرار أو وقوع إصابات جراء القصف.

وتأتي هذه الغارات في ظل استمرار التوتر والمواجهات بين إسرائيل وحزب الله، وتوسع العمليات العسكرية لتشمل مناطق متفرقة في جنوب لبنان.

المصدر : وكالات