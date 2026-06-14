شكرا لقرائتكم خبر "سعد البقمي" يحصل على الماجستير في الإعلام الرقمي من "جامعة الملك عبدالعزيز" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - حصل الإعلامي سعد بن عايض البقمي على درجة الماجستير في تخصص "الإعلام الرقمي" من جامعة الملك عبدالعزيز، بعد مناقشة رسالته بعنوان "التضليل الإعلامي على منصة X وانعكاساته على اتجاهات الفرد".

وجاء حصوله على الدرجة إثر مناقشة علمية استعرض خلالها أبرز مستجدات الإعلام الرقمي وآليات تطوير المحتوى ومواجهة تحدياته.

وبهذه المناسبة، رفع البقمي شكره وتقديره للقيادة الرشيدة على ما توليه من عناية بالتعليم والبحث العلمي، مؤكداً أن هذا الإنجاز لم يتحقق إلا بتوفيق الله أولاً، ثم بالدعم السخي من وطنه وجامعته.

يُذكر أن تخصص "الإعلام الرقمي" يُعد من التخصصات النوعية الداعمة لرؤية المملكة 2030، لما له من دور محوري في تعزيز التحول الرقمي ورفع كفاءة المحتوى الإعلامي.