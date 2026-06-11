ترمب يهدد بضرب الطاقة والجسور في إيران

القاهرة - كتب محمد نسيم - قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب، إنه قد يأمر بشن ضربات جديدة على محطات طاقة وجسور إيرانية، معتبراً أن طهران تستغرق «وقتاً طويلاً جداً» للتوصل إلى اتفاق، في تصعيد جديد أعقب واحدة من أوسع جولات الضربات المتبادلة بين الولايات المتحدة وإيران منذ دخول وقف إطلاق النار الهش حيز التنفيذ في أبريل.

ونقلت قناة «فوكس نيوز»، الأربعاء، عن ترمب قوله في مقابلة هاتفية، إن الضربات المحتملة قد تطال منشآت طاقة وجسوراً داخل إيران، بعدما شنت الولايات المتحدة غارات جوية على عدة أهداف في جنوبي إيران. وردت الأخيرة بهجمات صاروخية ومسيّرة استهدفت الأردن والبحرين والكويت، وذلك بعدما تعهد ترمب بالرد على إسقاط لمروحية هجومية قرب مضيق هرمز.

وأضاف ترمب أنه يدرس توسيع العمل العسكري ضد إيران مع تعثر محادثات السلام، قائلاً: «قد أواصل المضي قدماً... لقد كانت لديهم فرصة لتوقيع اتفاق والبقاء».

وجاءت تصريحات ترمب بعدما كان قد أكد، قبل ساعات فقط من الضربات، أن واشنطن «قريبة جداً» من اتفاق مع طهران، ما عكس التذبذب المستمر بين التهديد العسكري والدفع نحو تسوية سياسية.

وقال «الحرس الثوري» الإيراني إنه استهدف قواعد أميركية في الأردن والكويت والبحرين «رداً على العدوان الأميركي الجديد» الذي استهدف مواقع إيرانية قرب مضيق هرمز. وحذر من أنه مستعد لرد «ساحق وحاسم» على أي هجوم أميركي جديد.

وجاء التصعيد في وقت تتزايد فيه الشكوك حول فرص التوصل إلى اتفاق ينهي الحرب التي اندلعت في 28 فبراير بضربات أميركية إسرائيلية مشتركة ضد إيران، رغم تأكيدات ترمب المتكررة بأن واشنطن وطهران «قريبتان جداً» من تفاهم نهائي.

المصدر : وكالات - صحيفة الشرق الأوسط