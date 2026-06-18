ترامب: الاتفاق الجديد يضمن عدم امتلاك إيران سلاحا نوويا

القاهرة - كتب محمد نسيم - قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن الاتفاق الذي توصلت إليه بلاده مع إيران يضمن "ألا تمتلك طهران سلاحا نوويا أبدا".

جاء ذلك في تدوينة نشرها ترامب، الاثنين، على منصته "تروث سوشيال".

وفي تصريحات للصحفيين عقب وصوله إلى فرنسا للمشاركة في قمة مجموعة السبع المرتقبة، قال ترامب إن إيران وافقت على عدم امتلاك سلاح نووي.

وأضاف أن هذا كان هو "الهدف الأساسي" لبلاده، مضيفا: "لأنهم لو امتلكوه ربما كانوا سيستخدمونه".

ولم يصدر بعد أي تعليق رسمي من الجانب الإيراني على تصريحات ترامب.

والأحد، أعلن رئيس وزراء باكستان شهباز شريف التوصل إلى تفاهم بين الولايات المتحدة وإيران يقضي بإنهاء العمليات العسكرية على مختلف الجبهات، بما في ذلك الساحة اللبنانية.

كما أعلن ترامب التوصل إلى الاتفاق، فيما نقل التلفزيون الإيراني عن نائب وزير الخارجية كاظم غريب أبادي قوله إن "نص مذكرة التفاهم أصبح نهائيا وسيتم التوقيع عليه الجمعة في جنيف".

وفي السياق، دافع ترامب عن قرار إلغائه الاتفاق النووي الذي أبرمه الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما مع إيران.

ومضى قائلا: "ذلك الاتفاق كان طريقا نحو امتلاك سلاح نووي، وكان اتفاقا سيئا للغاية بالنسبة للولايات المتحدة".

وأُبرم الاتفاق في عام 2015 بين طهران وأعضاء مجلس الأمن الدائمين - الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وروسيا والصين - إضافة إلى ألمانيا والاتحاد الأوروبي، لمراقبة وتنظيم أنشطة إيران النووية مقابل تخفيف العقوبات.

لكن ترامب وفي ولايته الرئاسية الأولى قرر الانسحاب الأحادي من الاتفاق عام 2018، وعقب ذلك بدأت طهران بالتراجع تدريجيا عن التزاماتها به.

المصدر : وكالات