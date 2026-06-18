ترامب خلال لقائه أمير قطر: على نتنياهو التصرّف بمسؤولية أكبر في لبنان

القاهرة - كتب محمد نسيم - شدد الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، أنه يتوجب على رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو التصرّف بمسؤولية أكبر بلبنان، مشيرًا إلى أنه اقترح على إسرائيل أن "تتولى سورية أمر حزب الله".

وعدّ ترامب خلال لقائه أمير قطر، تميم بن حمد آل ثاني، اليوم خلال أعمال اجتماع مجموعة السبع، إبرام اتفاق عادل وجيد مع إيران، ينتقل حاليا إلى مرحلة ثانية، مضيفا عدم استثمار واشنطن لأي أموال هناك، ومشيرا إلى وجود "فرص جيدة للتعامل مع طهران".

وأقرّ بأن المحاولات التي جرت لتغيير النظام هناك، لم تنجح.

وذكر ترامب أن دافعه لتوقيع مذكرة التفاهم، هو ضمان عدم امتلاك إيران سلاحا نوويا، متوعدا بـ" فتح الجحيم" عليها، إذا سعت لامتلاكه.

ونوه بأنه لو لم يتم إلغاء خطة الرئيس الأميركي الأسبق، باراك أوباما، لربما امتلكت طهران السلاح، زاعما تفجير موقع إيراني يحتوي على "غبار نووي"، ومؤكدا الرغبة في الحصول على اليورانيوم المخصب منها، بعدما تعذر ذلك سابقا.

وفي مسار الوساطة، وصف ترامب العمل مع قطر بالإيجابي والمهم، مشيدا "بشجاعتها واحترام كيفية إدارتها للأزمة".

وأثنى ترامب على الرئيس السوري، أحمد الشرع، مشيرا إلى أنه قام بعمل رائع ووحد بلاده، ومضيفا أنه "اقترح على إسرائيل فكرة أن تتولى سورية أمر حزب الله".

وفي الشأن اللبناني، عدَّ ترامب الحرب هناك ثانوية، وأن الاتفاق يمكن أن يصمد، معربا عن عدم رضاه عن طريقة تعامل إسرائيل مع لبنان وحزب الله، ومؤكدا أنه أبلغها بأن هجوم بيروت "لا يروق" له.

وختم بالقول إنه من دونه لن تكون هناك إسرائيل، مطالبا نتنياهو بأن يكون أكثر مسؤولية تجاه لبنان.

المصدر : عرب 48