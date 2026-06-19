أميركا تدلي ببيان بشأن وجودها العسكري في أوروبا

ابوظبي - سيف اليزيد - قال وزير الدفاع الأميركي بيت هيغسيث، اليوم الخميس، إن الولايات المتحدة ستراجع انتشارها العسكري في أوروبا في غضون ستة أشهر.

ووجه هيغسيث، في العاصمة البلجيكية بروكسل حيث يحضر اجتماع وزارء دفاع دول حلف شمال الأطلسي (الناتو)، انتقادا لاذعا لبعض حلفاء بلاده الأوروبيين.

وقال "أعلن اليوم مراجعة لمدة ستة أشهر... ستبحث وجود القوات الأميركية وتمركزها في أوروبا".

وأشار إلى أن مدة هذه المراجعة "قد تكون أقل" من الأشهر الستة.

وشدّد الوزير على أن الخطوة هدفها أيضا ضمان أن يكون "الوصول والتمركز والتحليق في الأجواء... محددا بوضوح ومضمونا" للقوات الأميركية، بعدما فرضت دول أوروبية قيودا على استخدام واشنطن قواعد عسكرية على أراضيها خلال التصعيد الأخير في الشرق الأوسط.

واعتبر هيغسيث أن "هؤلاء الحلفاء عرّضوا أبناء وبنات أميركا... للخطر. لا عذر لذلك".

وذكّر وزير الدفاع الأميركي الحلفاء الأوروبيين بامتعاض الرئيس الأميركي دونالد ترامب من عدم مساهمتهم في إعادة فتح مضيق هرمز.

وأوضح "كما قال الرئيس ترامب، وبحق، لقد اختبرنا حلفاءنا لدعم أميركا عندما طلبنا مساعدتهم، والكثيرون منهم أخفقوا" في الاختبار.