109 حالات وفاة في باريس خلال يوم واحد بسبب الحر

القاهرة - كتب محمد نسيم - أعلنت السلطات الفرنسية اليوم السبت، وفاة 109 أشخاص، أمس الجمعة، في العاصمة باريس، جراء موجة الحر الشديدة التي تضرب البلاد منذ أيام، بحسب بيانات خدمات الطوارئ الصحية.

وأفادت هيئة الإذاعة الفرنسية العامة، "فرانس إنفو"، نقلا عن بيانات مؤسسة خدمات الطوارئ الصحية، بأن عدد الوفيات المسجلة في باريس أمس الجمعة، بلغ 109 حالات يُعتقد أنها ناجمة عن تأثيرات درجات الحرارة المرتفعة.

وأوضحت البيانات أن هذا العدد يشمل فقط الوفيات التي وقعت في المنازل والأماكن العامة، ولا يتضمن حالات الوفاة المسجلة في المستشفيات أو دور رعاية المسنين.

وسجلت درجات الحرارة في باريس مستوى غير مسبوق في حزيران/ يونيو، بلغ 40.9 درجة مئوية يوم الأربعاء، وذلك بعد يوم واحد من تسجيل فرنسا أعلى درجات حرارة منذ بدء توثيق البيانات ​قبل نحو 80 عاما.

المصدر : وكالات