قطع الإنترنت في العراق 2026: الأسباب، المواعيد، والتأثيرات الاقتصادية

القاهرة - كتب محمد نسيم - مع انطلاق ماراثون الامتحانات الوزارية في العراق لعام 2026، عاد ملف قطع الإنترنت في العراق ليصعد إلى واجهة الأحداث السياسية والاقتصادية مجدداً. هذا الإجراء، الذي بات أشبه بـ "تقليد سنوي حكومي" للحد من ظاهرة الغش الإلكتروني ومنع تسريب الأسئلة، يثير هذا العام موجة نقاشات واسعة لاسيما بعد الإجراءات الأخيرة وتقليص ساعات القطع بناءً على الضغوطات الشعبية والاقتصادية.

في هذا التقرير الشامل، نستعرض معكم مواعيد قطع الخدمة، الأسباب المباشرة، الخسائر الاقتصادية المترتبة، والحلول البديلة المقترحة من قبل وزارة الاتصالات العراقية لإنهاء هذه الأزمة.

جدول مواعيد قطع الإنترنت في العراق (صيف 2026)

لتجنب تعطّل أعمالك اليومية، إليك تفاصيل فترات انقطاع الخدمة المقررة بالتزامن مع الامتحانات:

تفاصيل الإجراء التوقيت والمدة توقيت القطع اليومي من الساعة 6:00 صباحاً وحتى 7:30 صباحاً (بتوقيت بغداد) المدة الزمنية للقطع 90 دقيقة فقط (ساعة ونصف) السبب الرئيسي تأمين الامتحانات الوزارية للمراحل المنتهية (الإعدادية والمهنية) المناطق المستثناة إقليم كردستان العراق

ملاحظة هامة: بدأت هذه السلسلة من الانقطاعات المؤقتة منذ شهر مايو ومستمرة خلال يونيو الحالي لتغطية جولات الامتحانات المختلفة (الثالث المتوسط، السادس الإعدادي، والتعليم المهني المستمر حتى مطلع يوليو 2026)، حيث تم تقليص المدة إلى ساعة ونصف بعد أن كانت تمتد لأربع ساعات في السنوات السابقة.

أسباب قطع الإنترنت في العراق: مكافحة الغش أم قصور تقني؟

تُرجع وزارة التربية العراقية بالتعاون مع وزارة الاتصالات السبب الرئيسي وراء قطع الخدمة من المصدر إلى:

تأمين الأسئلة الوزارية: منع تسريب أسئلة الامتحانات قبل دخول الطلاب إلى القاعات.

الحد من الغش الإلكتروني: السيطرة على استخدام الأجهزة الذكية الصغير والمخفية داخل قاعات الامتحان.

ورغم أن الهدف معلن لحماية تكافؤ الفرص بين الطلاب، إلا أن الأوساط التقنية والحقوقية ترى أن قطع الشبكة عن ملايين المواطنين يُعد حلاً "بدائياً" يعكس قصوراً في تبني منظومات رقمية حديثة لتشفير وتوزيع الأسئلة.

التأثير الاقتصادي: كم يخسر العراق بسبب قطع الإنترنت؟

لا يتوقف تأثير قطع الخدمة على منصات التواصل الاجتماعي فحسب، بل يمتد ليضرب مفاصل الاقتصاد الرقمي الناشئ في البلاد. وفقاً لتقارير ومؤشرات منظمات الأمن الرقمي وحوكمة الإنترنت (مثل Internet Society):

الخسائر اليومية: تُقدر خسائر الاقتصاد العراقي بنحو 1.4 مليون دولار أمريكي عن كل يوم يتم فيه تعطيل الخدمة بشكل كامل أو جزئي.

القطاعات المتضررة: تتأثر المعاملات المصرفية الإلكترونية، وتطبيقات الدفع الرقمي، وشركات التوصيل (الدليفري)، وأصحاب العمل الحر (Freelancers) الذين يعتمدون على التوقيتات الأوروبية والأمريكية في إنجاز مهامهم صباحاً.

هل هناك حلول بديلة؟ خطة وزارة الاتصالات المستقبلية

مع تزايد الامتعاض الشعبي والاقتصادي، أعلن وزير الاتصالات العراقي الحالي عن مقترح تقني طموح يُتوقع أن ينهي سياسة قطع الإنترنت تماماً في الأعوام المقبلة.

تعتمد الاستراتيجية الجديدة على:

تشفير الأسئلة رقمياً: تزويد المدارس بإنترنت مؤمن مخصص فقط لاستلام الأسئلة.

الخوارزمية العشوائية: بناء خوارزمية تحتوي على آلاف الأسئلة، حيث يقوم وزير التربية بضغط زر واحدة في تمام الساعة السابعة صباحاً ليتم اختيار الأسئلة عشوائياً وطباعتها فورياً داخل المراكز الامتحانية، مما يلغي الحاجة لنقل الأسئلة ورقياً قبل ساعات من الامتحان وبالتالي يلغي مبرر قطع الإنترنت.

الأسئلة الشائعة (FAQs)

س: هل يتم قطع الإنترنت في إقليم كردستان أثناء الامتحانات؟ ج: لا، قرار قطع الإنترنت الصادر من بغداد لا يشمل شبكات ومزودي الخدمة في إقليم كردستان العراق، حيث تعتمد وزارة التربية هناك آليات مختلفة لتأمين الامتحانات.

س: متى تنتهي فترات قطع الإنترنت في العراق لعام 2026؟ ج: من المتوقع استقرار الخدمة تماماً بعد انتهاء امتحانات التعليم المهني والمراحل المتبقية والمقرر لها الانتهاء في الأسبوع الأول من شهر يوليو 2026.

المصدر : وكالات