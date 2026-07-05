الملك وولي العهد يهنئان الرئيس الأمريكي بذكرى الاستقلال

وأعرب الملك سلمان بن عبدالعزيز، عن أحر التهاني وأطيب التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامته. وأشاد بهذه المناسبة بالعلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين الصديقين، وما تشهده من تطور في مختلف المجالات، متمنيًا لحكومة وشعب الولايات المتحدة الأمريكية الصديق اطراد التقدم والازدهار.
من جانبه، بعث ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، برقية تهنئة، إلى الرئيس الأمريكي لذات المناسبة، حيث عبَّر ولي العهد، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب الولايات المتحدة الأمريكية الصديق المزيد من التقدم والازدهار.
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