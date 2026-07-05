نبيل فهمي يتسلّم مهامه أمينا عاما لجامعة الدول العربية خلفا لـ "أبو الغيط"

القاهرة - كتب محمد نسيم - تسلّم الأمين العام الجديد لجامعة الدول العربية، نبيل فهمي، اليوم الأربعاء، 01 يوليو 2026، مهامه رسميا خلال مراسم أُقيمت بمقر الأمانة العامة للجامعة في القاهرة، حيث تسلّم المنصب من الأمين العام السابق أحمد أبو الغيط، الذي انتهت فترة ولايته، وذلك بحضور عدد من الأمناء العامين المساعدين، ومسؤولي الأمانة العامة.

وعقب مراسم التسليم والتسلّم، اطّلع فهمي على إحاطات قدّمها مسؤولو الأمانة العامة بشأن أبرز المستجدات في الملفات السياسية، كما عقد اجتماعاً مع الأمناء العامين المساعدين لبحث أولويات المرحلة المقبلة وآليات العمل في مختلف قطاعات الجامعة.

ووقّع الأمين العام الجديد أولى مراسلاته الرسمية الموجّهة إلى قادة الدول العربية، معرباً عن شكره وتقديره للثقة التي أولوه إياها. كما وجّه رسائل إلى وزراء الخارجية العرب تضمنت تقييماً للأوضاع العربية الراهنة، إلى جانب مقترحات تهدف إلى تعزيز دور جامعة الدول العربية، وتطوير أدائها، وتمكينها من مواجهة التحديات الراهنة، فضلاً عن دعم جهود التنمية والبناء الاقتصادي والاجتماعي في العالم العربي.

المصدر : وكالة وفا