اخبار العالم

1300 رجل إطفاء يكافحون أكبر حريقين في البرتغال

0 نشر
0 تبليغ

1300 رجل إطفاء يكافحون أكبر حريقين في البرتغال

ابوظبي - سيف اليزيد - يكافح أكثر من 1300 رجل إطفاء أكبر حريقين للغابات في البرتغال دمرا آلاف الهكتارات مع استمرار موجة حر شديد.

وأتى "حريق (فوزيلا) في النصف الشمالي من البلاد الذي اندلع يوم الخميس الماضي ،على أكثر من 12 ألف هكتار مع استمرار اشتعال عدة جبهات بسبب ارتفاع درجات الحرارة وهبوب الرياح، وامتد الحريق إلى عدة بلديات متسبباً في إصابة شخصين بحروق متفاوتة الخطورة. ويواصل الحريق الثاني في منطقة (بارسيلوش) شمالي البلاد ، تقدمه ولا يزال في مرحلة الاحتواء.

وذكرت هيئة الحماية المدنية البرتغالية أن النيران هددت مناطق سكنية وأجبرت السلطات على إخلاء عدد من القرى بصورة احترازية كما أغلقت خط سكة حديد بين عدة بلدات مشيرة إلى إصابة عدد من رجال الإطفاء والمدنيين خلال عمليات مكافحة الحرائق.

وفعلت الحكومة البرتغالية آلية الحماية المدنية التابعة للاتحاد الأوروبي وطلبت دعماً جوياً إضافياً، للمساهمة في مكافحة الحرائق.

الكلمات الدلائليه
محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا