غارات إسرائيلية تستهدف عدة بلدات في جنوب لبنان

القاهرة - كتب محمد نسيم - شنّ طيران الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، سلسلة غارات على عدد من البلدات في جنوب لبنان.

وأفادت "الوكالة الوطنية للإعلام" بأن طيران الاحتلال شن ثلاث غارات استهدفت حي المشاع في بلدة المنصوري بقضاء صور، كما شنّ غارتين على دفعتين على البلدة، طالتا عددا من الأحياء السكنية فيها.

كذلك، واصل جيش الاحتلال اعتداءاته عبر نسف منازل في بلدة حولا بقضاء مرجعيون، في حين نفذت طائرة مسيّرة إسرائيلية غارة على دفعتين استهدفت بلدة كفرتبنيت.

وفي قضاء صور أيضا، أغارت طائرة مسيّرة إسرائيلية على بلدة مجدل زون.

المصدر : وكالات