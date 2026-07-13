عواصف رعدية عنيفة تضرب فيلادلفيا وتدفع السلطات لإعلان حالة الطوارئ

ابوظبي - سيف اليزيد - باشرت فرق الطوارئ وسكان مدينة فيلادلفيا الأميركية عمليات واسعة لإزالة آثار عواصف رعدية عنيفة ضربت المدينة مساء السبت، مخلفة أضرارا كبيرة في المباني والبنية التحتية.

وتسببت الرياح، التي تراوحت سرعتها بين 97 و113 كيلومتراً في الساعة، في انقطاع الكهرباء، واقتلاع الأشجار، وغمر عدد من الشوارع بالمياه، إلى جانب انهيار مبنى في غرب فيلادلفيا وتضرر عدد من المركبات ومبانٍ سكنية.

وأكدت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية أن الظاهرة نتجت عن رياح مستقيمة الاتجاه وليست إعصاراً، وذلك في ظل موجة طقس متطرفة تشهدها الولايات المتحدة.

وأعلنت عمدة فيلادلفيا، شيريل باركر، حالة الطوارئ، مؤكدة تسخير جميع الإمكانات لاستعادة الخدمات الأساسية، فيما تواصل فرق الإنقاذ إجلاء المتضررين ورفع الأنقاض.